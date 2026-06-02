ترامب يوقع قرارا جديدا بتعديل الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم والنحاس

عدل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عدداً من الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات الولايات المتحدة من مشتقات ومنتجات الألومنيوم والصلب والنحاس.

وكشف البيت الأبيض في بيان أن ترامب وقع إعلاناً رئاسياً بتعديل الرسوم المفروضة بموجب المادة (232) من قانون الأمن القومي، ويقضي بخفض الرسوم الجمركية على بعض مشتقات الصلب والألومنيوم، بما في ذلك أنواع معينة من الآلات الزراعية ومعدات التدفئة والتكييف والتهوية المنزلية، من 25% إلى 15%.

وقالت وكالة "بلومبيرج" اليوم إن الإعلان ينص على فرض رسوم جمركية نسبتها 15% على المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، "عند استيرادها من دول مشمولة باتفاقيات تجارية ويحق لها هذا النوع من المعاملة"، حسب بيان البيت الأبيض.

وأكد البيت الأبيض أن القرار يتيح للشركات الأجنبية الاستفادة من رسوم جمركية بنسبة 10% إذا كانت "معداتها الرأسمالية تحتوي على 85% من أوزانها على الأقل من الصلب أو الألومنيوم الأمريكي المصهور والمصبوب أو المعالج والمشكل".

ولفت إلى أن القرار الجديد أدرج فئتين جديدتين من منتجات الصلب ومشتقات الألومنيوم المستوردة، تخضعان لرسوم جمركية بنسبة 25% هما: رفوف الصلب، وألواح طباعة "الليثوجرافيك" المصنوعة من الألومنيوم.

وكشف القرار أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ على البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (بما يعادل الرابعة بتوقيت جرينتش) يوم 8 يونيو الجاري.

وذكر البيت الأبيض في بيانه أن هذه التغييرات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027 "لتحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل التي ستساهم في إعادة بناء القاعدة الصناعية للبلاد".