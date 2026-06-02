تراجع أغلب الأسواق الآسيوية بسبب الهجوم الأمريكي الأخير على إيران

تراجعت أغلب أسوق الأسهم الاسيوية في تعاملات اليوم الثلاثاء بسبب المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة تجدد الهجمات بين الجانبين.

كما تراجعت الأسهم الأمريكية في تعاملات العقود الآجلة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي لبورصة طوكيو بنسبة 6ر1% إلى 49ر65833 نقطة، كما تراجع مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 7ر1% إلى 82ر8642 نقطة.

في المقابل ارتفع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 2ر1% إلى 75ر25698 نقطة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 1ر0% إلى 56ر4056 نقطة.

وارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت للأسهم الأمريكية أمس إلى مستويات قياسية جديدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 3ر0% إلى 96ر7599 نقطة، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1ر0% إلى 88ر51078 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر0% إلى 81ر27086 نقطة.

وفي سوق السندات ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية لفترة قصيرة إلى 52ر4% قبل أن يستقر عند مستوى 46ر4% في مساء أمس مقابل 45ر4% في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وفي بداية التعاملات الآسيوية تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 39 سنتا إلى 77ر91 دولارا للبرميل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 28 سنتا إلى 70ر94 دولارا للبرميل. ورغم ذلك مازال سعر برنت مرتفعا بشدة مقارنة بمستوياته قبل نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي وكان في حدود 70 دولارا للبرميل.

وتتوقف الكثير من تطورات الأسواق على ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستتوصلان إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، مما يسمح باستئناف عبور شحنات النفط والغاز الطبيعي من الخليج إلى أسواق العالم ويخفف الضغط التصاعدي على التضخم.

على سبيل المثال، تستورد اليابان، معظم احتياجاتها من النفط، على الرغم من أن تأثيرات ذلك على أسعار الغاز والمنتجات الأخرى كانت محدودة نسبيا بفضل استخدام احتياطيات البلاد حتى الآن.

ويقول المحلل ستيفن إينس: "أجبر نقص النفط الخام بالفعل مصافي التكرير في جميع أنحاء آسيا وأوروبا على خفض عمليات الإنتاج بشكل كبير.. النتيجة هي أن الضغط لم يعد مقتصرا على مخزونات النفط الخام، بل امتد ليشمل أنواع الوقود التي تشغل الاقتصادات فعليا وهي البنزين، والديزل، ووقود الطائرات، وغاز البترول المسال، والنفتا".

وأمس أعلنت الولايات المتحدة أنها قصفت مواقع رادار وطائرات مسيرة إيرانية بعد أن أسقطت طهران طائرة مسيرة أمريكية. وقالت إيران إنها استهدفت جنودا أمريكيين في الكويت بصواريخ قالت الولايات المتحدة إنها أسقطتها.

مع ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق إسرائيل وحزب الله على خفض حدة القتال بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتواصله مع حزب الله عبر وسطاء.