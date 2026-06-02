رئيس الوزراء المجري الجديد يزور ألمانيا في أول زيارة رسمية

يقوم رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجيار بأول زيارة رسمية له لألمانيا اليوم الثلاثاء، بعد ما يزيد قليلا على ثلاثة أسابيع من توليه منصبه.

ومن المقرر أن يستقبله المستشار الألماني فريدريش ميرتس بمراسم عسكرية كاملة أمام مقر المستشارية في العاصمة برلين بحلول الظهيرة، ويعقب ذلك محادثات ومؤتمر صحفي.

ومن المتوقع أن تتصدر السياسة الأوروبية ودعم أوكرانيا جدول الأعمال.

وكان ماجيار /45 عاما/ قد حقق أغلبية الثلثين مع حزبه المحافظ الوسطي "تيسا" في الانتخابات البرلمانية المجرية التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، مُنهيا بذلك حكم الشعبوي اليميني فيكتور أوربان بعد 16 عاما في السلطة.

وكانت حكومات أوربان قد واجهت انتقادات متواصلة من الاتحاد الأوروبي بسبب التراجع في الممارسات الديمقراطية ومخاوف متعلقة بسيادة القانون. وتعهد ماجيار بإجراء إصلاحات سياسية شاملة واتباع مسار جديد للبلاد.

وكان ماجيار قد أجرى أولى زياراته الخارجية إلى بولندا والنمسا بعد فترة وجيزة من توليه المنصب. كما زار بروكسل الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إضافة إلى الحكومة البلجيكية.