الرئيس الكوري الجنوبي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الذين ينشرون عمدا معلومات خاطئة

طالب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج اليوم الثلاثاء بتوقيع عقوبات صارمة على الذين ينشرون عمدا معلومات خاطئة، مشيرا إلى تحقيق شرطي مستمر بشأن تداول أخبار زائفة عبر شبكة الانترنت تزعم أن الحكومة ستجبر المواطنين على بيع عملة الدولار الأمريكي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الرئيس نشر هذه المطالبة عبر حسابه على منصة " اكس" مرفقا إياها بمقالة تفيد بأن الشرطة تعرفت علن 10 أشخاص مشتبه قيامهم بنشر أخبار زائفة تزعم أن الحكومة ستصدر أمرا طارئا يطلب بيع الدولارات لمواجهة أزمة اقتصادية ناجمة عن الصراع بالشرق الأوسط.

وكتب لي جاي ميونج " يجب تحديد من يقوم بنشر معلومات زائفة والتسبب في ارتباك اجتماعي وضرر اقتصادي ومعاقبته بصورة صارمة".