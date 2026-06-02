وكالة مهر: إيران لم ترسل بعد ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا

قال مصدر مقرب ​من فريق التفاوض ‌الإيراني لوكالة مهر للأنباء، اليوم الثلاثاء، ​إن إيران لم ترد بعد ⁠على مقترح اتفاق ​نهائي مع الولايات ​المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن ​المناقشات حول النص ​النهائي لا تزال جارية ‌في ⁠طهران.

وأوضح المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما ​تعتبره ​تاريخا ⁠من عدم التزام الولايات ​المتحدة فضلا عن ​انعدام ⁠الثقة بينهما.

وتابع المصدر: "بالنظر للتجارب السابقة، ⁠تسعى ​إيران إلى ​تحقيق مكاسب ملموسة وحقيقية".

وذكرت ​شبكة إيه.بي.سي ‌نيوز ​على منصة إكس ⁠أن ​الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب أبلغها ​بأنه ​يعتقد أنه سيتسنى ‌التوصل ⁠إلى اتفاق مع إيران ​لتمديد ​وقف ⁠إطلاق ​النار ومعاودة ​فتح ⁠مضيق هرمز "خلال ⁠الأسبوع ​المقبل"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال الرئيس الأمريكي، إن المحادثات مع إيران مستمرة، ​رغم تقرير أفاد بأن طهران علّقت المفاوضات ‌غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في منشور على تروث سوشال "المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران".

وكانت ​وكالة تسنيم الإيرانية الرسمية للأنباء، قد ذكرت ​في وقت سابق أن طهران أوقفت المفاوضات غير ⁠المباشرة مع الولايات المتحدة بعد أن أمرت ​إسرائيل قواتها بالتوغل أكثر في لبنان.

وفي مقابلات هاتفية ​مع وسائل إعلام بعد ذلك التقرير، قال ترامب إنه لم يُبلغ بتعليق إيران للمحادثات مع واشنطن.

وقال ترامب في مقابلة ​مع شبكة (إن بي سي نيوز) "لم يبلغونا بذلك".

وأضاف أن ​الصمت بين الجانبين سيكون مناسبا، وأنه مستعد للانتظار.

وقال الرئيس الأمريكي "أعتقد ‌أننا ⁠تحدثنا كثيرا إذا أردتم معرفة الحقيقة. أعتقد أن الصمت سيكون جيدا جدا، وقد يستمر لفترة طويلة".

وأكد ترامب للشبكة أن تعليق المفاوضات لا يعني بدء ​الولايات المتحدة ​في قصف ⁠إيران، مضيفا أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيظل قائما.