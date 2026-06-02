وكالة مهر: إيران لم ترسل بعد ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا

قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن إيران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران.
وأوضح المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة فضلا عن انعدام الثقة بينهما.
وتابع المصدر: "بالنظر للتجارب السابقة، تسعى إيران إلى تحقيق مكاسب ملموسة وحقيقية".
وذكرت شبكة إيه.بي.سي نيوز على منصة إكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغها بأنه يعتقد أنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز "خلال الأسبوع المقبل"، وفقا لوكالة رويترز.
وقال الرئيس الأمريكي، إن المحادثات مع إيران مستمرة، رغم تقرير أفاد بأن طهران علّقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.
وقال ترامب، في منشور على تروث سوشال "المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران".
وكانت وكالة تسنيم الإيرانية الرسمية للأنباء، قد ذكرت في وقت سابق أن طهران أوقفت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بعد أن أمرت إسرائيل قواتها بالتوغل أكثر في لبنان.
وفي مقابلات هاتفية مع وسائل إعلام بعد ذلك التقرير، قال ترامب إنه لم يُبلغ بتعليق إيران للمحادثات مع واشنطن.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة (إن بي سي نيوز) "لم يبلغونا بذلك".
وأضاف أن الصمت بين الجانبين سيكون مناسبا، وأنه مستعد للانتظار.
وقال الرئيس الأمريكي "أعتقد أننا تحدثنا كثيرا إذا أردتم معرفة الحقيقة. أعتقد أن الصمت سيكون جيدا جدا، وقد يستمر لفترة طويلة".
وأكد ترامب للشبكة أن تعليق المفاوضات لا يعني بدء الولايات المتحدة في قصف إيران، مضيفا أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيظل قائما.