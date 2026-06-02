منتخب مصر يواصل استعداداته في أوهايو قبل مواجهة البرازيل الودية

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تحضيراته في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لمواجهة البرازيل وديًا يوم 6 يونيو، حيث خاض الفريق بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن ثاني تدريباته بمدينة أوهايو بعد وصول البعثة في السادسة صباح الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

واستهل اللاعبون المران بحصة بدنية داخل صالة الألعاب الرياضية استمرت 30 دقيقة، قبل الانتقال إلى الملعب لخوض تدريبات فنية متنوعة تخللتها تطبيقات تكتيكية وتقسيمة بين اللاعبين، واختُتمت بتدريبات مكثفة على التسديد نحو المرمى.

وشهد التدريب حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب في الولايات المتحدة، لمتابعة استعدادات الفراعنة قبل اللقاء الودي المرتقب.

وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن القائمة المبدئية التي تضم 27 لاعبًا استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو المقبل.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، ومحمد علاء.

وفي خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، وكريم حافظ.

أما خط الوسط فشهد تواجد كل من: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، ومحمد صلاح.

وفي خط الهجوم ضمت القائمة عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، ضمن استعدادات المنتخب لخوض منافسات المونديال المرتقب.