3 شهداء جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون – اليوم الثلاثاء- بقصف ونيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غز، مع استمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أكد مصدر محلي ارتقاء الشهيد أحمد خالد أبو مغصيب (32 عاما) وإصابة 4 آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف مركبة محيط مدرسة المزرعة على شارع صلاح الدين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن علي ياسر العديني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب شارع العبارة شمال شرقي مدينة خان يونس.

ووفق المصدر؛ فإن قوات الاحتلال اعتقلت شابين كانا برفقة الشهيد علي ياسر العديني، عقب إطلاق النار على مجموعة من المواطنين أثناء جمعهم الحطب قرب منطقة العبارة على شارع صلاح الدين شمالي خان يونس.

ومنتصف الليل استشهد مواطن وأصيب آخران جراء قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية؛ استهدف نقطة أمنية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي أن الغارة استهدفت حي الفاروق في البلدة، ما أسفر عن استشهاد المواطن خميس جويفل، إضافة إلى وقوع إصابات جرى نقلها إلى المستشفى.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف كبيرة شرقي خان يونس، وشرقي غزة، إلى جانب إطلاق نار وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق من شرقي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.