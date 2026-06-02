نتنياهو: نظام إيران سيسقط في نهاية المطاف

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «إيران دفعت ثمنًا باهظًا»، وذلك في إشارة إلى الحرب التي خاضتها بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء: «أسس النظام الإيراني تصدعت، ولن تعود كما كانت، وأؤكد لكم أنه سيسقط في نهاية المطاف».

في المقابل، كشفت مصادر أمريكية مطلعة لموقع «أكسيوس» عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ووصفوها بأنها كانت مليئة بالشتائم والإهانات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

وهددت إيران بالانسحاب من المفاوضات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، ما دفع دونالد ترامب إلى التواصل مع بنيامين نتنياهو هاتفيًا، وأجبره على وقف خطة إسرائيل لضرب بيروت، وبالمثل تواصل مع حزب الله، ووافقوا بدورهم على وقف إطلاق النار.

وفي الوقت الذي وصف فيه ترامب المكالمة الهاتفية بأنها «مثمرة للغاية»، قال مسئولان أمريكيان ومصدر ثالث مطلع على المكالمة إنها سارت عكس ذلك تمامًا، إذ هاجم ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة، ووصفوها بأنها مكالمة مليئة بالشتائم.

وخلال المكالمة، وصف ترامب نتنياهو بـ«المجنون»، واتهمه بنكران الجميل، بعدما ساعده في البقاء خارج السجن على خلفية اتهامات الفساد، وأخبره بأن تنفيذ تهديداته بقصف العاصمة اللبنانية من شأنه أن يزيد من عزلة إسرائيل في جميع أنحاء العالم.

وقال ترامب نصًا: «أنت مجنون تمامًا.. لولا أنا لكنت في السجن.. أنقذتك.. الجميع يكرهك الآن.. الجميع يكره إسرائيل بسبب هذا»، وبحسب المصادر، في لحظة ما خلال المكالمة، صرخ ترامب في وجه نتنياهو قائلًا: «ماذا تفعل بحق الجحيم؟».

وأضاف مسئول أمريكي آخر أن ترامب كان قلقًا من حقيقة أن إسرائيل قتلت الكثير من المدنيين في لبنان، وكان غضبه مدفوعًا بحقيقة أن قرار نتنياهو بالتصعيد في لبنان كان يهدد بانهيار مفاوضاته مع إيران، وزعم أن ترامب في الواقع سحق نتنياهو خلال المكالمة.

وصرّح مسئول إسرائيلي لموقع «أكسيوس» بأن إسرائيل لم تعد تخطط لضرب أهداف حزب الله في بيروت، بعد المكالمة التي وصفها بأنها الأسوأ بين الطرفين منذ عودة ترامب إلى منصبه، مشيرًا إلى أن رد نتنياهو على كلمات ترامب كان: «حسنًا، حسنًا، تأكد أني تعاملت مع كل شيء».

وتسبب تدخل ترامب في غضب داخلي بالحكومة الإسرائيلية، إذ أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن واشنطن لن تمنع إسرائيل، وأنها ستصل إلى أي مكان يتطلبه الأمر في لبنان، وفي الوقت نفسه انتقد المتطرف إيتمار بن غفير القرار، وقال نصًا: «حان الوقت لنقول لترامب: لا».

ويأتي هذا التصعيد في بيروت غداة توسيع العملية البرية في جنوب لبنان، وسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية، فضلًا عن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه على تصعيد هجومه على حزب الله في لبنان.