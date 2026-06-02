الجيش اللبناني: إصابة جنديين جراء استهدافهما بمسيرة إسرائيلية في النبطية

أفاد الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، بإصابة عسكريَّين بجروح متوسطة؛ نتيجة استهدافهما بمسيّرة إسرائيلية معادية على طريق حبوش - دير الزهراني (النبطية).

وتواصلت المواجهات ليلًا بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية، قبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تُعقد اليوم في واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى اتصالًا وصفه بـ«المثمر للغاية» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأضاف ترامب في تصريح له على منصة «تروث سوشيال» أنه «لا قوات ستتجه إلى بيروت»، مشيرًا إلى أن أي قوات كانت في طريقها إلى هناك «تمت إعادتها بالفعل».

كما قال ترامب إنه أجرى، عبر ما وصفهم بـ«ممثلين رفيعي المستوى»، اتصالًا مع حزب الله، مضيفًا أن «الطرفين اتفقا على وقف جميع عمليات إطلاق النار»، وأن «إسرائيل لن تهاجمهم، ولن يهاجموا إسرائيل»، بحسب تعبيره.

وفي تطور متصل، أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان، الاثنين، أن حزب الله وافق على المقترح الأمريكي القاضي بـ«الوقف المتبادل للهجمات» بينه وبين إسرائيل.