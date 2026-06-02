إجلاء 33 مريضا من قطاع غزة عبر معبر رفح

نفذت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عملية إجلاء طبي جديدة لمرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لتسهيل سفر الحالات المرضية التي تحتاج إلى العلاج خارج القطاع.

وأفادت الجمعية، بأن عملية الإجلاء شملت 73 شخصًا، بينهم 33 مريضًا و40 مرافقًا، حيث جرى تجميعهم والانطلاق بهم من مستشفى التأهيل الطبي التابع للجمعية باتجاه معبر رفح.

وأضافت أن طواقمها تولت مهام التنظيم والنقل والتأمين الطبي للمغادرين، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية ذات العلاقة، بما يضمن وصول المرضى إلى المعبر بصورة آمنة ومنظمة.

وأكدت الجمعية أن مشاركتها في عمليات الإجلاء الطبي تأتي في إطار دورها الإنساني المستمر في دعم المرضى وتسهيل حصولهم على العلاج اللازم، من خلال توفير الإسناد اللوجستي والطبي ومرافقة الحالات خلال مراحل النقل المختلفة.

ويأتي ذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي في غزة، واستمرار الحاجة إلى تحويل المرضى، خاصة أصحاب الحالات الحرجة، لتلقي العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية خارج القطاع.

وتواصل المؤسسات الصحية والإنسانية جهودها لتأمين خروج المرضى المحتاجين للعلاج التخصصي، في ظل الضغوط المتزايدة على المنظومة الصحية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وما خلفه من أضرار جسيمة في البنية الصحية وارتفاع أعداد الجرحى والمرضى المحتاجين إلى رعاية طبية متقدمة.