فاينانشال تايمز: أمريكا تجري مشاورات لتوسيع نشر أسلحتها النووية بأوروبا

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تجري مشاورات بشأن إمكانية نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي.
وأضافت الصحيفة، أن مسئولين أمريكيين أبدوا انفتاحهم على فكرة النشر الإضافي خارج نطاق الدول الست الحالية التي تستضيف قاذفات قنابل ذات قدرات نووية، وفقا لوكالة رويترز.
وأوضحت الصحيفة، أن هذه الخطوة ستشمل استضافة المزيد من الدول لما يسمى بالطائرات الأمريكية ذات القدرات المزدوجة القادرة على شن ضربات نووية، وأكدت في الوقت نفسه أن التوصل إلى اتفاق لتوسيع نطاق استضافة الأسلحة النووية الأمريكية ليس وشيكا.
وذكر التقرير أن دولا بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بما في ذلك بولندا وبعض دول البلطيق أبدت اهتماما باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات، وأوضح أن المناقشات تجري عبر قنوات حلف شمال الأطلسي.
ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الحرب الأمريكية وحلف شمال الأطلسي على طلبات التعليق.
وينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكثير من مساعديه الحلفاء الأوروبيين لعدم إنفاقهم ما يكفي على جيوشهم واعتمادهم على الولايات المتحدة في الدفاع التقليدي.