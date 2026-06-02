فاينانشال تايمز: أمريكا تجري مشاورات لتوسيع نشر أسلحتها النووية بأوروبا

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تجري ​مشاورات بشأن إمكانية نشر أسلحة نووية ‌في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وأضافت الصحيفة، أن مسئولين أمريكيين أبدوا ​انفتاحهم على فكرة النشر الإضافي خارج ​نطاق الدول الست الحالية التي تستضيف قاذفات ⁠قنابل ذات قدرات نووية، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضحت الصحيفة، أن ​هذه الخطوة ستشمل استضافة المزيد من الدول ​لما يسمى بالطائرات الأمريكية ذات القدرات المزدوجة القادرة على شن ضربات نووية، وأكدت في الوقت نفسه ​أن التوصل إلى اتفاق لتوسيع نطاق ​استضافة الأسلحة النووية الأمريكية ليس وشيكا.

وذكر التقرير أن دولا ‌بالجناح ⁠الشرقي لحلف شمال الأطلسي بما في ذلك بولندا وبعض دول البلطيق أبدت اهتماما باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات، وأوضح أن ​المناقشات تجري ​عبر قنوات ⁠حلف شمال الأطلسي.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير ​على الفور. ولم يرد البيت الأبيض ​ووزارة ⁠الحرب الأمريكية وحلف شمال الأطلسي على طلبات التعليق.

وينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكثير من ⁠مساعديه ​الحلفاء الأوروبيين لعدم إنفاقهم ما ​يكفي على جيوشهم واعتمادهم على الولايات المتحدة في الدفاع ​التقليدي.