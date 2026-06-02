 قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا بشمال الضفة الغربية - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 يونيو 2026 11:10 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا بشمال الضفة الغربية

رام الله - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 10:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 10:52 ص

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في محافظة طولكرم بشمال الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 13 مواطناً فلسطينيا، بينهم عدد من الأسرى "المحررين".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن عمليات الاعتقال جاءت بعد مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ووفق الوكالة، "تشهد محافظة طولكرم منذ أشهر تصعيداً متواصلاً في اقتحامات قوات الاحتلال وعمليات الاعتقال التي تستهدف المواطنين، خاصة الأسرى المحررين والشبان، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمي طولكرم ونور شمس".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك