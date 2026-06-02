قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا بشمال الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في محافظة طولكرم بشمال الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 13 مواطناً فلسطينيا، بينهم عدد من الأسرى "المحررين".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن عمليات الاعتقال جاءت بعد مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ووفق الوكالة، "تشهد محافظة طولكرم منذ أشهر تصعيداً متواصلاً في اقتحامات قوات الاحتلال وعمليات الاعتقال التي تستهدف المواطنين، خاصة الأسرى المحررين والشبان، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمي طولكرم ونور شمس".