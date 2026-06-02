المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل الكنيست الإسرائيلي

وافق أعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون يقضي بحل (الكنيست) في القراءة الأولى من أصل ثلاث قراءات، دون تحديد موعد للانتخابات المقبلة، وفقا لبيان صادر عن الكنيست.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن 106 من نواب الكنيست وافقوا على مشروع القانون، دون أي أصوات معارضة أو امتناع عن التصويت.

ومن المقرر أن يحال مشروع القانون الآن إلى لجنة الكنيست المختصة، التي ستتولى تحديد الموعد النهائي للانتخابات المقبلة، والذي يتعين أن يكون بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبل.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، يجب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في إسرائيل في موعد أقصاه 27 أكتوبر المقبل.