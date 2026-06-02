روبيو يدلي بشهادته أمام الكونجرس للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على إيران

يواجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الأسئلة بشأن الجهود الدبلوماسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي توصف بأنها هشة أو متعثرة في عدد من الملفات الدولية، وذلك خلال جلستي استماع متتاليتين في الكونجرس، في أول ظهور له أمام المشرعين منذ اندلاع الحرب على إيران.

وسيشارك روبيو، العضو السابق في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، في جلسات أمام لجان بمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين لعرض طلب وزارة الخارجية الخاص بالموازنة السنوية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

إلا أن التركيز من المرجح أن يتحول سريعا إلى اتفاق وقف إطلاق النار غير المستقر بين واشنطن وطهران، والذي تعرض لمزيد من الضغوط خلال الأيام الأخيرة نتيجة تبادل الهجمات بين الجانبين.

ودافع عدد من أعضاء الإدارة الأمريكية، بمن فيهم روبيو، عن قرار ترامب خوض الحرب، رغم تعهداته السابقة بعدم الانخراط في حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط، غير أن هذا الدفاع أصبح أكثر تعقيدا بسبب التغير المستمر في أهداف الإدارة الأمريكية المعلنة بشأن النزاع.

ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها روبيو بشهادة علنية أمام الكونجرس منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، فإنه شارك في جلسة إحاطة سرية للمشرعين بعد أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأولى. وخلال تلك الإحاطة واجه انتقادات حادة من الديمقراطيين بسبب غياب موافقة الكونجرس على العمل العسكري، في حين حظي بدعم قوي من معظم الجمهوريين المؤيدين للتحرك ضد إيران.

وبعد مرور شهرين على بدء الحرب، انضم عدد محدود لكنه آخذ في الازدياد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التشكيك بتكلفة الحرب الباهظة وتداعياتها الاقتصادية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.