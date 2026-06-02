انخفاض أسعار الطماطم إلى 25 جنيها للكيلو بكفرالشيخ

شهدت أسواق محافظة كفرالشيخ، اليوم، تراجعا ملحوظا في أسعار الطماطم، حيث انخفض سعر الكيلو إلى نحو 25 جنيهًا، بعد موجة من الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، ما أدخل حالة من الارتياح بين المواطنين وأصحاب المطاعم ومحال بيع الخضروات.

وأكد سالم محمود تاجر طماطم وخضار بكفرالشيخ أن أسعار الطماطم بدأت في التراجع التدريجي خلال الأيام الأخيرة مع زيادة المعروض من المحصول وطرح كميات جديدة من الإنتاج بالأسواق، الأمر الذي ساهم في تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب، وانعكس بشكل مباشر على الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار انخفضت من 50 إلى 25 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار أدى إلى زيادة الإقبال على الشراء، خاصة أن الطماطم تعد من السلع الأساسية التي لا تخلو منها أي مائدة مصرية، لافتا إلى أن المواطنين حرصوا على شراء احتياجاتهم اليومية والاستفادة من تراجع الأسعار بعد فترة من الارتفاع.

وأوضح محمد حمدين أحد المزارعين بكفرالشيخ، أن تحسن الأحوال الجوية خلال الفترة الأخيرة وبدء جني المحصول من بعض المناطق الزراعية أسهما في زيادة الكميات المطروحة بالأسواق، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار مقارنة بالفترة الماضية التي تأثرت خلالها الأسواق بنقص المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بانخفاض أسعار الطماطم، حيث أكدت لمياء محمد أن تراجع أسعار الطماطم خفف من الأعباء المعيشية على الأسر، خاصة في ظل اعتماد العديد من الوجبات اليومية على الطماطم ومشتقاتها، مشيرة إلى أن أسعار طماطم الطبخ انخفضت إلى 15 جنيها للكيلو، بينما الطماطم الأخرى انخفضت إلى 25 جنيها للكيلو .

وشهدت الأسواق الرئيسية بمدينة كفرالشيخ ومراكز المحافظة المختلفة حركة تجارية نشطة، حيث توافد المواطنون على منافذ بيع الخضروات لشراء احتياجاتهم، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة مع زيادة الإنتاج واستمرار تدفق المحصول إلى الأسواق.