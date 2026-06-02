وكالة الطاقة الدولية: مخزونات النفط قد تصل لمستويات حرجة قبيل ذروة الطلب الصيفي

قالت رئيسة قسم ‌صناعة وأسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية توريل بوسوني، إن مخزونات ⁠النفط العالمية قد تصل إلى «مستويات حرجة أو منخفضة تاريخيًا» قبيل ذروة فترة الطلب الصيفي، إذا استمر ‌سحب ⁠المخزونات بالوتيرة الحالية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضافت المسئولة في تصريحات، اليوم الثلاثاء: «نشهد استمرار السحب من المخزونات إلى فصل الصيف، ⁠مع احتمال أو ترجيح وصولنا إلى مستويات ⁠حرجة أو مستويات منخفضة ⁠تاريخيا قبيل ذروة الطلب الصيفي مباشرة».

من جهته، قال مسئول تنفيذي في شركة بترول أبوظبي ‌الوطنية (أدنوك)، إن أغسطس ربما يكون نقطة تحول نحو ارتفاع أسعار النفط ⁠بشكل كبير، إذا زاد الطلب واستمرت أزمة الإمدادات الناجمة عن حرب إيران.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتداول ⁠في أدنوك فيليب خوري، إلى أن تعافي سلاسل إمدادات الطاقة قد يستغرق عاما كاملا ‌حتى ⁠بعد إعادة فتح مضيق هرمز.

ونوه أن «حركة العبور عبر المضيق ستظل أقل ⁠من مستويات ما قبل الحرب ما ⁠بقيت هناك ضبابية حول السلام».

واتجهت أسعار النفط نحو الانخفاض اليوم الثلاثاء، عقب المكاسب الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة، إذ يظل تركيز السوق منصبا على ما إذا كان هناك تقدم يتم إحرازه في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، ‌إن المحادثات مع إيران مستمرة، في حين أفادت وكالة أنباء تسنيم أن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا، أو 0.79 بالمئة، إلى 94.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0434 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا، أو 0.92 بالمئة، إلى 91.31 دولار للبرميل.