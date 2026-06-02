الشرطة المكسيكية تشتبك مع مدرسين محتجين قبل انطلاق كأس العالم

اشتبكت الشرطة في مدينة مكسيكو سيتي مع المدرسين الذين يحتجون للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات، وذلك قبل عشرة أيام من انطلاق المباراة الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم في المكسيك.

وحاول المشاركون في الاحتجاج أمس الاثنين اقتحام ستاد زوكالو الرئيسي، حيث يجرى تجهيز منطقة كبيرة للجماهير لحضور فعاليات كأس العالم. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهري، وأصيب مدرسان أثناء ذلك.

وتستضيف المكسيك فعاليات كأس العالم مع الولايات المتحدة وكندا، وستلعب المبارة الافتتاحية في 11 يونيو الجاري أمام جنوب أفريقيا في ستاد ازتيكا.

وقالت نقابة المعلمين إن الاحتجاجات ستتواصل خلال كأس العالم في حال لم يتم التوصل لحل.

وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إنه من غير الممكن تلبية مطالب معينة للنقابة بصورة كاملة بسبب وضع الموازنة.