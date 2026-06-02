كاتس: سنهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت حال استمرار الهجوم على المستوطنات الشمالية

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تهديداته بالهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، حال استمرار الهجوم على المستوطنات الشمالية.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر تصدير الدفاع بحضور رؤساء الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

وقال إن عمليات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني سوف تستمر في كل الظروف، معقبًا: «المعادلة الجديدة هي أن ضاحية بيروت مقابل بلدات الشمال، والولايات المتحدة تبنتها وأبلغت بها حكومة لبنان».

وأشار إلى «سعي بلاده، في لبنان إلى نزع السلاح من المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني»، بحسب مزاعمه.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن وقف تل أبيب خططها لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل التزام حزب الله بوقف إطلاق النار على إسرائيل.

في المقابل، أسفرت غارات جوية إسرائيلية اليوم الثلاثاء على جنوب لبنان عن استشهاد 14 شخصًا.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، «نفذت الطائرات الحربية المعادية غارة على مركز الدفاع المدني اللبناني على طريق المسيل في بلدة كفرصير، ودمرته، وكان تم إخلاؤه من العناصر منذ أيام».

وأفادت الوكالة كذلك بـ«استشهاد سوريين في غارة لمسيرة معادية استهدفتهما داخل مشتل للنصوب يعملان فيه في بلدة جبشيت»، لافتة إلى أن مسيرات معادية استهدفت دراجة نارية في شارع الشهيد صبرا في تول، وسيارة في حي ضيعة العرب في بلدة أنصار أدت إلى سقوط شهيدين».

وأوضحت أن حي كسار الزعتر، في مدينة النبطية، تعرض صباح اليوم لغارة جوية، كاشفةً عن أن «مسيرة معادية استهدفت، صباحًا، سيارة عند دوار حاروف-تول، ولم تصبها، ولاحقتها بغارتين متتاليتين من الدوار حتى مفرق القلعة وإصابتها، وأدت إلى استشهاد سائقها».

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مدينة النبطية، بالإضافة إلى النبطية الفوقا، وكفررمان، وكفرتبنيت، وشوكين، وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا.

وأعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن «عناصرها واصلوا منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم، تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ في مبنى سكني تعرض للاستهداف في بلدة المروانية - قضاء صيدا».

وقالت دائرة الإعلام، في بيان صحفي، إن «هذه العمليات أسفرت عن انتشال جثامين ستة شهداء وإنقاذ ثلاثة جرحى، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم».