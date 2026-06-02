تأجيل محاكمة تشكيل عصابي لاتهامهم بتزوير توكيلات السيارات بالقاهرة لـ10 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 7 متهمين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير توكيلات السيارات، لاستخدامها في بيع المركبات والتعامل عليها أمام إدارات المرور.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد توجيه اتهامات لهم بتأسيس تشكيل إجرامي منظم يعمل على تزوير المحررات الرسمية الخاصة بتوكيلات السيارات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين شكّلوا شبكة إجرامية ضمت موظفين عموميين وصاحب شركة استيراد، واستغلوا طبيعة عملهم في تنفيذ عمليات تزوير ممنهجة، بهدف الاستيلاء على سيارات مملوكة للغير وبيعها دون علم أصحابها.

وتبين من أوراق القضية أن الواقعة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد فيه بقيام مجهولين باصطناع توكيل مزور باسمه، يمنح شخصين هاربين صلاحيات إدارة وقيادة والتصرف في جميع سياراته.

وكشفت التحريات أن 2 من المتهمين، يعملان بالشهر العقاري، اشتركا مع باقي أفراد التشكيل بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير التوكيل، من خلال إثبات حضور المجني عليه على غير الحقيقة داخل مكتب التوثيق، وإثبات بيانات مزورة له، ثم توثيق المحرر ببصمة منسوبة إليه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استخدموا التوكيل المزور أمام وحدة مرور القاهرة الجديدة، ما مكنهم من الاستيلاء على السيارات محل الواقعة والتصرف فيها بالبيع.