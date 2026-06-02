مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يفتح باب الاشتراك في مسابقات دورته الثالثة

أعلن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا عن فتح باب الاشتراك في دورته الثالثة، والمقرر إقامتها في الفترة من 28 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2026، برعاية من وزارة الثقافة ومحافظة السويس.

يستهدف المهرجان الأفلام القصيرة جدا التي لا تتجاوز مدتها الـ 5 دقائق والـ10 دقائق، حيث يمكن لصناع الأفلام التسجيل حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتستقبل إدارة المهرجان طلبات المشاركة في مسابقاته المختلفة عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/1oLMS-6WpCPPkdMRB1lHFwg_tff3sEEJf0xNyPPx07NA/preview?pli=1

وقال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان، إن الدورة الثالثة تشهد إطلاق العديد من البرامج والأقسام الجديدة، لافتا إلى أن العديد من الفعاليات من عروض وندوات وماستر كلاس تستضيفها لأول مرة أكثر من موقع ثقافي وتعليمي بمدن محافظة السويس .

وأوضح أبو نار، أن المهرجان يحرص على مشاركة الطلبة والدارسين لمجالات الفنون المختلفة ضمن فعالياته من تنظيم وإشراف على المسابقات والورش والماستر كلاس بهدف إكسابهم خبرات في صناعة الأفلام وفي تنظيم المهرجانات والمسابقات السينمائية المختلفة .

من جانبه ذكر زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن التحضير للدورة الجديدة بدأ مع نهاية الدورة الثانية العام الماضي، مشددا على أن المهرجان يفتح أنشطته وأقسامه السينمائية المختلفة أمام الشباب والمواهب في مجالات وفروع الأفلام القصيرة جدا من كتابة وتصوير وإخراج ومونتاج.

وأضاف أن الاشتراك في المسابقات تقتصر على الأفلام من إنتاج 2025-2026، مشيرا إلى أنه يشترط عدم مشاركة الأفلام المتقدمة في مهرجانات مصرية سابقة، موضحا أن المهرجان يسعى منذ انطلاقه إلى الوصول بأفلامه إلى اكبر عدد من الجمهور في التجمعات المختلفة داخل محافظة السويس وخارجها.