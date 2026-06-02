قاليباف خلال اتصال مع بري: إيران عازمة على تحقيق وقف النار في كل لبنان

بحث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري، الاثنين، الجهود والضغوط الإيرانية من أجل التوصّل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على لبنان.

وبحسب ما نشره موقع «الميادين»، أكّد قاليباف لبري أنّه في حال التوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة «فسيتضمّن وقف الهجمات في جميع الجبهات وخصوصًا في لبنان».

كما شددّ رئيس البرلمان الإيراني على أنّه في حال استمرار الجرائم الإسرائيلية في لبنان، فلن توقف طهران فقط مسار المفاوضات، بل ستقف أيضًا في وجهه.

وشدّد على أنّ «إيران عازمة على تحقيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان وخصوصًا في الجنوب»، متوجّهًا بالقول إلى بري: «أرواحنا وأرواحكم واحدة والعلاقة بين إيران ولبنان لا يمكن فصلها. إنّ حزب الله وحركة أمل يدافعان اليوم عن وطنهم وعن الأمة الإسلامية».

من جهته، أكّد رئيس البرلمان اللبناني أنّ «لبنان لن ينسى أبدًا المواقف الإيجابية لإيران في هذه المرحلة الحسّاسة».

وتواصلت المواجهات ليلًا بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية، قبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تُعقد اليوم في واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى اتصالًا وصفه بـ«المثمر للغاية» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأضاف ترامب في تصريح له على منصة «تروث سوشيال» أنه «لا قوات ستتجه إلى بيروت»، مشيرًا إلى أن أي قوات كانت في طريقها إلى هناك «تمت إعادتها بالفعل».

كما قال ترامب إنه أجرى، عبر ما وصفهم بـ«ممثلين رفيعي المستوى»، اتصالًا مع حزب الله، مضيفًا أن «الطرفين اتفقا على وقف جميع عمليات إطلاق النار»، وأن «إسرائيل لن تهاجمهم، ولن يهاجموا إسرائيل»، بحسب تعبيره.

وفي تطور متصل، أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان، الاثنين، أن حزب الله وافق على المقترح الأمريكي القاضي بـ«الوقف المتبادل للهجمات» بينه وبين إسرائيل.