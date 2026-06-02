روسيا تتهم أجهزة استخبارات غربية باختراق هواتف مسئولين ودبلوماسيين

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، عن كشفها حملة تجسس شنتها أجهزة استخبارات أجنبية، واستهدفت مسئولين روس رفيعي المستوى من خلال اختراق الهواتف الذكية.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قال مسئول في الأمن الروسي في بيان مصور نشر اليوم الثلاثاء إنه «كشف ووثّق عملية واسعة النطاق نفذتها أجهزة استخبارات أجنبية لزرع ونشر برمجيات خبيثة على أجهزة الاتصالات المحمولة لمسئولين روس رفيعي المستوى، بهدف الحصول على معلومات حساسة».

وأوضح البيان، أن الحديث يدور عن البرمجيات التي تستخدم «لاستخراج البيانات الموجودة (في الهواتف) والتنصت على المحادثات الجارية، وإجراء مراقبة صوتية ومرئية سرية للبيئة المحيطة بالأجهزة الإلكترونية».

وأشار المسئول إلى أنه «باستخدام القدرات التقنية لشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية الكبرى، نفذ ممثلو الاستخبارات الأجنبية عمليات استخراج سرية وغير مصرح بها لأنواع مختلفة من المعلومات من أجهزة المستهدفين بالهجمات الإلكترونية».

وأوضح البيان أنه تم استخراج معلومات من الهواتف الذكية لمسئولين روس رفيعي المستوى باستخدام منتجات من شركتي تكنولوجيا المعلومات الأمريكيتين «فاستلي» و«كلاود فلير».

ونشر الأمن الروسي فيديو يظهر مكاتب شركات تكنولوجيا المعلومات التي استخدمت برامجها للتنصت.

وحسب المسئول الأمني الروسي، فإن عملية الحصول على المعلومات عبر الهواتف الذكية التابعة للمسئولين الروس كانت متعددة المستويات وجرت بتنسيق بين عدة دول.

وأشار المسئول إلى أن الاستخبارات الأجنبية سعت من خلال هذه العملية إلى الحصول – بين أمور أخرى - على بيانات حول المزاج العام السائد في المجتمع الروسي.

ولفت إلى أن الاستخبارات الأجنبية قررت الاختراق على نطاق واسع لهواتف ذكية لمسئولين روس، لاعتقادها بأن الحصول على البيانات بهذه الطريقة أرخص من تجنيد مباشر لمخبرين ممن يتمتعون بإمكانية الوصول على أسرار الدولة.

وأشار البيان إلى أن الأفراد الذين تجمع الاستخبارات الأجنبية معلومات حساسة عنهم من خلال اختراق هواتفهم الذكية، يجرى إدراج أسمائهم في قوائم العقوبات الغربية، ما يتيح إمكانية ممارسة الضغط عليهم.