مسئول عسكري إيراني: لا مفر من عودة الحرب مع الولايات المتحدة

أفاد مسئول عسكري إيراني بأنه لا مفر من عودة الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما نقلت وكالة «فرانس برس»، عن التلفزيون الإيراني الرسمي، صباح الثلاثاء.

من جهتها، نقلت وكالة «فارس» عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، قوله إن «طهران على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة».

وأضاف المتحدث: «نحافظ على أعلى مستوى من الجاهزية عسكريًا؛ لأننا نعتقد أن أهم مجال يعتمد عليه العدو لتحقيق أهدافه هو المجال العسكري».

وتعهد بـ«اختلاف في شكل العملية وجغرافيا المعركة وحتى نوع الأسلحة المستخدمة» إذا عادت أمريكا إلى خيار الحرب، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة «مهر» الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن النص النهائي لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، «لا يزال قيد النقاش في طهران، ولم يُرسل أي رد حتى الآن».

واعتبر المصدر أن «سجّل الولايات المتحدة في عدم الالتزام بالاتفاقات، إلى جانب حالة التشكيك، دفعا إيران إلى التعامل مع الملف بقدر كبير من التشدد والحذر».

وأضاف المصدر، المقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن «طهران تسعى، استنادًا لتجارب سابقة، إلى ضمان تحقيق مكاسب وفوائد فعلية وملموسة من أي اتفاق محتمل».

يأتي ذلك فيما يعتقد الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب، أنه ‌سيتسنى التوصل ‌إلى ‌اتفاق مع ‌إيران لتمديد وقف إطلاق النار ⁠ومعاودة ⁠فتح مضيق هرمز «خلال الأسبوع المقبل»، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة «إيه بي سي نيوز».

ويأتي تصريح ترامب بعد أن أعلنت إيران أنها قررت تجميد تبادل رسائل التفاوض مع أمريكا، عبر الوسطاء، على وقع تصعيد ميداني وتبادل للضربات.

إلى ذلك اعتبر ترامب أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون «أفضل حتى من انتصار عسكري»، مضيفًا: «الأمر ليس بسيطًا.. نحن نتحدث عن دولة كبيرة جدًا تبرم اتفاقًا، في ظل عداء شديد جدًا».

واستطرد: «الأمر ليس سهلًا بالنسبة لهم، وفي الواقع ليس سهلًا من جانبنا أيضًا. لكننا نحصل على ما نحتاج إليه».

وعن موعد إتمام مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز والموافقة عليها، قال: «أعتقد أننا نتحدث عن الأسبوع المقبل»، منوهًا أنه لم يوافق عليها بعد لأنه لا يزال «بحاجة إلى حسم بضع نقاط إضافية».

