البحرية الصينية: جيشا الصين وأمريكا عقدا اجتماعا بناء في هاواي

ذكرت البحرية الصينية أن الصين والولايات المتحدة أجرتا مناقشات "صريحة وبناءة" خلال اجتماع عقد في هاواي ​الأسبوع الماضي بشأن السلامة الجوية والبحرية، واتفقتا على أن ‌تحسين التواصل يمكن أن يقلل من حالات سوء التقدير ويعزز الاحترافية.

وأضافت في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين أن ​الاجتماع الذي عقد في 28 و29 مايو الماضي حضره ​ممثلون عن جيشي البلدين، وفقا لوكالة رويترز.

وذكر بيان منفصل صادر عن ⁠القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي أنها استضافت ​ممثلين عن الجيش الصيني في هونولولو لإجراء محادثات ​ركزت على الحد من مخاطر المواجهات غير الآمنة وغير المهنية.

يأتي الاجتماع في أعقاب قمة رفيعة المستوى بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره ​الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، وقد يخفف من المخاوف ​بشأن نقص التواصل بعد غياب كبار القادة العسكريين الصينيين عن حوار ‌شانجريلا، ⁠وهو منتدى دفاعي إقليمي، في سنغافورة مطلع الأسبوع.

وفي قمة الشهر الماضي، اتفق شي وترامب على السعي إلى إقامة "علاقة بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي"، والتي يقول محللون إنها قد تضع ​حدودا عملية لكيفية ​تفاعل القوتين.

قال ⁠وانج دونج أستاذ الدراسات الدولية بجامعة بكين إن "هذا الإطار الاستراتيجي المشترك يحول الديناميكية الثنائية من إدارة ​الأزمات التفاعلية إلى بناء استقرار أكثر تعمقا ​وتطلعا للمستقبل".

وفي حوار شانجريلا، حذر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث من التعزيز العسكري غير المسبوق للصين، وحث الدول الآسيوية على ⁠زيادة إنفاقها ​الدفاعي وقدراتها.

بالإضافة إلى التأكيد على ​أهمية التواصل، ذكر بيان البحرية الصينية أيضا أن الصين "تعارض بشدة أي عمل يقوض ​سيادة الصين وأمنها".