شركة MSC تؤكد تعرض سفينة تابعة لها لهجوم بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق



أكدت شركة الشحن MSC، اليوم الثلاثاء، أن سفينتها إم إس سي ساريسكا (MSC Sariska)، تعرضت لهجوم بقذيفتين أثناء مغادرتها ميناء أم قصر في العراق.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، وقع الهجوم أمس الاثنين، إذ أصابت القذيفة الأولى السفينة أثناء وجود المرشد على متنها أثناء مغادرتها الميناء. وبعد ذلك بوقت قصير، أصابت قذيفة ثانية منطقة الطاقم.

وأشارت الشركة إلى أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير ولم يصبهم أي أذى، موضحة أنهم حرصوا على تأمين السفينة وشحنتها بعد الحادث.

وعلقت الشركة على إعلان الحرس الثوري الإيراني مسئوليته عن الهجوم، بذريعة الرد على الإجراءات الأمريكية ضد السفينة «ليون ستار».

ورفضت ادعاءات الحرس الثوري، قائلة: «هذا الإجراء الانتقامي غير مبرر على الإطلاق، نحن شركة نقل تجارية محايدة لا تنتمي إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل».

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء «الهجمات غير المبررة والمخاطر» التي تشكلها على البحارين، وعلى التجارة البحرية الأساسية في المنطقة.

وكانت هيئة الملاحة البحرية التي تراقب حركة الشحن في المنطقة (UKMTO)، أعلنت في وقت سابق، أن سفينة تعرضت لهجوم في الخليج، على بعد حوالي 40 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء أم قصر العراقي.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن السفينة أبلغت عن وقوع انفجارين وحريق على متنها، تمت السيطرة عليه في وقت لاحق، مضيفة أنه لم يُصب أي من أفراد الطاقم بأذى.