الثلاثاء 2 يونيو 2026 1:34 م القاهرة
البحرين تصدر قرارا بمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق


نشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 1:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 1:07 م

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع سفر المواطنين إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، وذلك حتى إشعار آخر.

وأرجعت الوزارة قرارها إلى «استمرار توتر الأوضاع الأمنية الراهنة والناجمة عن تداعيات العدوان الإيراني الآثم، وانطلاقا من الحرص على حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين كافة».

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه «سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين».

وقبل أيام، باشرت النيابة البحرينية التحقيق مع التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن التنظيم هيمن على المساجد والمآتم والحوزات.

وذكرت النيابة البحرينية في بيان لها، أن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري أرهب رجال الدين المعارضين لنهج ولاية الفقيه.

كما أصدرت النيابة العامة البحرينية قرارًا بالتحفظ على أموال أعضاء التنظيم، الذي قالت إنه حوّل أموالا لتنظيمات بإيران والعراق ولبنان.

