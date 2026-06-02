اليابان: إعصار جانجمي يتجه شمالا نحو جزيرة كيوشو بعدما ضرب أوكيناوا

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن إعصار جانجمي يتجه شمالا نحو جزيرة كيوشو، ثالث أكبر الجزر بجنوب غرب البلاد، بعد أن ضرب محافظة أوكيناوا أمس.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر حكومية إعلانها عن إصابة 9 أشخاص بجروح طفيفة في المحافظة.

وأضافت المصادر اليوم أنه تم إلغاء أكثر من 300 رحلة، معظمها من وإلى كيوشو.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه حتى فترة الظهيرة، ضرب الإعصار السادس لهذا الموسم منطقة تقع على مسافة نحو 110 كيلومترات غرب إلى جنوب غرب جزيرة ياكوشيما، ثم ما لبث أن تحرك نحو الشمال الشرقي بسرعة تقارب 35 كيلومترا في الساعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 126 كيلومترا في الساعة.

وقال مينورو كيهارا، كبير أمناء مجلس الوزراء، إن نحو 48 ألف أسرة في محافظتي كاجوشيما وأوكيناوا تأثرت بانقطاع الكهرباء حتى الساعة الخامسة صباحا.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية، وفيضانات في المناطق المنخفضة، وفيضان للأنهار في منطقة أمامي أوشيما التابعة لمحافظة كاجوشيما، اليوم الثلاثاء، وفي غرب اليابان من الثلاثاء حتى الأربعاء.