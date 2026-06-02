تجديد حبس 3 متهمين بإلقاء رضيع وسط القمامة في الشرقية

قررت محكمة أولاد صقر الجزئية بمحافظة الشرقية تجديد حبس 3 متهمين، بينهم ربة منزل ووالدتها وموظف بالمعاش، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بالاشتراك في محاولة التخلص من طفل رضيع حديث الولادة وإلقائه وسط القمامة، ما عرض حياته للخطر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغا بالعثور على رضيع ملقى وسط القمامة بمدينة أولاد صقر، وتم تحرير المحضر رقم 1561 لسنة 2026 إداري مركز شرطة أولاد صقر.

وكشفت التحريات أن سيدتين تركتا الطفل وفرتا من المكان، وبفحص كاميرات المراقبة وجمع المعلومات تم تحديد هويتهما. وبعد استصدار إذن النيابة العامة، ألقي القبض على المتهمتين، وتبين أنهما ربة منزل تبلغ من العمر 28 عاما ووالدتها البالغة 52 عاما، وتقيمان بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت التحريات أن المتهمة الأولى أنجبت الطفل من علاقة غير شرعية مع موظف بالمعاش يبلغ من العمر 70 عاما، وأن المتهمين الثلاثة اتفقوا على التخلص من الطفل عقب ولادته خشية افتضاح أمرها أمام زوجها المحبوس على ذمة قضية مخدرات.

من جانبها، قررت النيابة العامة سرعة نقل الطفل إلى حضانة الأطفال بمستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى النيابة العامة بمركز أولاد صقر التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهم على ذمة القضية قبل صدور قرار تجديد الحبس.