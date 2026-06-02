الإسكان: حملات مكثفة لإزالة المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان شن أجهزة عدد من المدن الجديدة حملات ميدانية موسعة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات.

وأوضحت الإسكان، في بيان اليوم، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان بالتصدي لجميع صور المخالفات، وضمن خطة متكاملة تحافظ على النسق الحضاري وتتعامل فوريا مع المخالفات.

وواصل جهاز مدينة العبور الجديدة حملاته المكثفة بمنطقة جمعية أحمد عرابي وتحديدا بنطاق "خط 10"، حيث شن حملة موسعة واجهت الأنشطة المخالفة وأسفرت عن تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع.

وفي مدينة بدر، واصل جهاز المدينة حملاته المكثفة للتصدي للمخالفات والإشغالات، ونظم حملة إشغالات بالقطعة رقم 306 بالمجاورة السابعة في الحي المتميز (2) عقب رصد مخالفة تمثلت في تغيير نشاط البدروم بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المعتمدة.

كما واصل الجهاز حملاته بمنطقة الوادي الأخضر "الزلزال سابقا" لإزالة الإشغالات والتعديات ومنع عودة المظاهر العشوائية.

وشن جهاز مدينة الشروق حملة إزالة مكبرة نفذ خلالها 14 قرار إزالة لمخالفات تمثلت في زيادة النسبة البنائية بالأدوار بالمخالفة لشروط التراخيص الصادرة.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، استكمل جهاز المدينة حملاته المكثفة، وأزال فوريا مبان مخالفة دون ترخيص على قطعة أرض بالمجاورة الثانية بالحي السكني الأول بالمخالفة للاشتراطات البنائية المعتمدة للمنطقة.

وواصل جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة حملات رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع والطرق الرئيسية، واستهدف الحي الأول، مما أسفر عن إزالة إشغالات وعوائق تعوق حركة المواطنين والمركبات، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملاته الميدانية المكثفة بعدد من الأحياء والمحاور الرئيسية، ورفع الإشغالات المخالفة بمنطقة الأردنية، وأزال التعديات بالحي الأول "الزهور"، مما أسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد مسؤولو أجهزة المدن الجديدة استمرار الحملات الميدانية يوميا، والتعامل بحسم مع أية مخالفات أو تعديات، حفاظا على المظهر الحضاري والانضباط العمراني، وتحقيق بيئة عمرانية منظمة وآمنة تليق بالمواطنين وتدعم جهود التنمية المستدامة بمختلف المدن الجديدة.