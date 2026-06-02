الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين اثنين بجروح جراء استهدافهما بمسيرة جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإصابة اثنين من جنوده بجروح طفيفة جراء استهدافهما بمسيّرة جنوب لبنان.

وأشار في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى إجلاء الجنديين لتلقي العلاج في المستشفى، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي.

وأشار جيش الاحتلال، في بيان نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إلى إصابة 137 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أن 69 ضابطا وجنديا إصابتهم خطيرة، و134 آخرين إصابتهم متوسطة جراء العمليات بجنوب لبنان.

وتابع أن 13 جنديًا من الجيش الإسرائيلي، ومتعاقدا مدنيا واحدا قُتلوا في هجمات حزب الله في جنوب لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في 16 أبريل الماضي.