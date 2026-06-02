وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 148 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 1 يونيو الجاري إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 148 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير المسيرات في "مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفولجوجراد وكورسك وأوريول وروستوف وسمولينسك، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.