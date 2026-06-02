الثلاثاء 2 يونيو 2026 8:58 ص القاهرة
مقتل جنديين أمريكي وبريطاني في حادث تدريب شمال العراق

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 8:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 8:51 ص

 لقي جنديان، أحدهما أمريكي والآخر بريطاني، حتفهما خلال حادث تدريب في شمال العراق، بحسب ما أعلن وزير الدفاع البريطاني والجيش الأمريكي في بيانين منفصلين يوم الاثنين.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام مجلس العموم البريطاني: "وقع حادث تدريب في شمال العراق أمس أسفر عن وفاة أحد أفراد الجيش البريطاني".

وأضاف هيلي أن عائلة الجندي تم إبلاغها بالوفاة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الأمريكي أن جنديا أمريكيا توفي خلال تمرين عسكري في قاعدة أربيل الجوية.

وتقع القاعدة، التي تستضيف قوات أمريكية، في إقليم كردستان العراق بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وقال الجيش الأمريكي: "تم تنفيذ التدريب بالتعاون مع شركائنا في الجيش البريطاني الذين فقدوا أيضا جنديا"، مضيفا أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.


