جامعة العاصمة تشكل لجنة فنية برئاسة أشرف زكي لاكتشاف المواهب الطلابية

أعلنت جامعة العاصمة، عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تشكيل لجنة فنية تضم عددًا من كبار الفنانين والمخرجين المسرحيين، وذلك في إطار حرصها على اكتشاف ورعاية المواهب الفنية وتنمية القدرات الإبداعية لطلابها.

وقال البيان إن اللجنة تضم الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أشرف عبد الباقي، والمخرج المسرحي عصام السيد، والمخرج المسرحي الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة، والمخرج المسرحي هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأوضح البيان أن اللجنة ستتولى اختيار الطلاب المشاركين في المنتخبات والفرق الفنية، ومنتخب المسرح بالجامعة، تمهيدًا لمشاركتهم في المسابقات القومية المختلفة وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم المواهب وتنميتها وصقل مهارات الطلاب في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

وأكدت جامعة العاصمة، في بيانها، مواصلة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الجامعات الداعمة للفنون والثقافة في مصر والوطن العربي، مستندة إلى ما تمتلكه من كليات فنية عريقة تشمل كليات الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، إلى جانب قسم المسرح بكلية الآداب، بما يجعلها بيئة متكاملة لاكتشاف الموهوبين وإعداد أجيال جديدة من المبدعين.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن الجامعة تؤمن بأن الفنون والثقافة تمثلان ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه، مشيرًا إلى أن دعم المواهب الفنية يأتي على رأس أولوياتها، انطلاقًا من دورها التاريخي والرائد في مجال الفنون، وما تضمه من مؤسسات أكاديمية تُعد من أعرق الصروح الفنية في الوطن العربي.

وأضاف أن الاستعانة بقامات فنية كبيرة تسهم في اكتشاف العناصر المتميزة وتأهيلها للمنافسة في مختلف المحافل القومية باسم الجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الفنية والثقافية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، لافتًا إلى أن الجامعة تخصص نحو 3% من المصروفات الدراسية لدعم الأنشطة الطلابية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار، وتمكين الطلاب من تنمية مواهبهم واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في مختلف المسابقات والفعاليات.