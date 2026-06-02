وزير الخارجية يلقي محاضرة في جامعة هانكوك الكورية

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء، محاضرة في جامعة "هانكوك" الكورية، وذلك بحضور رئيس الجامعة، استعرض خلالها محددات السياسة الخارجية المصرية الراهنة ورؤية مصر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

أكد الوزير عبد العاطي أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على قواعد القانون الدولي، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التنمية، وتشجيع الحلول السياسية للنزاعات، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مستعرضا المواقف المصرية تجاه أبرز القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المصرية نحو تحقيق التهدئة والتوصل لاتفاق يراعي شواغل جميع الأطراف، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

كما تناول وزير الخارجية موقف مصر من تطورات الأوضاع في غزة والسودان ولبنان، فضلا عن ملف الأمن المائي المصري والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مؤكداً ان قضية المياه تعد قضية وجودية لمصر.

وعلى صعيد العلاقات المصرية الكورية، أشاد الوزير عبد العاطي بالتطور اللافت في العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مستعرضاً التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية، معرباً عن التطلع للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما أشاد وزير الخارجية بالشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً للتعاون التنموي، مؤكداً أهمية الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة، معرباً عن التطلع لمواصلة تنفيذ برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

واختتم الوزير محاضرته بالتأكيد على أهمية الحوار بين الشعوب والثقافات المختلفة باعتباره ركيزة أساسية لدعم السلام والتنمية المستدامة، معرباً عن التطلع لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية.