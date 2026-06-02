فنربخشة يدخل سباق التعاقد مع ليفاندوفسكي بعد رحيله عن برشلونة

دخل نادي فنربخشة بقوة على خط التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في ظل اقتراب اللاعب من خوض تجربة جديدة عقب نهاية مشواره مع برشلونة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن فنربخشة أجرى اتصالات أولية مع ممثلي اللاعب من أجل بحث إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر، بينما يواصل المهاجم المخضرم دراسة العروض المتاحة أمامه قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة.

وكان ليفاندوفسكي قد انضم إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2022، ونجح خلال فترته مع النادي الكتالوني في تسجيل 120 هدفًا خلال 193 مباراة بمختلف المسابقات.

وشهد الموسم الماضي مساهمة هجومية جديدة للنجم البولندي، بعدما سجل 19 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 46 مباراة، إلا أن برشلونة قرر عدم تمديد عقده، ليفتح الباب أمام رحيله هذا الصيف.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي خلال الفترة الأخيرة بعدد من الأندية الكبرى، من بينها يوفنتوس وميلان ومانشستر يونايتد، إضافة إلى أندية من الدوري السعودي، قبل أن يظهر فنربخشة كأحد أبرز المهتمين بالحصول على خدماته.

وذكرت التقارير التركية أن المرشح لرئاسة النادي، هاكان صافي، تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع المهاجم البولندي، وسط استمرار المفاوضات بين الطرفين، في محاولة لإتمام واحدة من أبرز صفقات الصيف في الكرة التركية.