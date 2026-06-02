درويش يهنئ منتخب الناشئين ببرونزية أفريقيا ويؤكد: خطوة مهمة لبناء جيل جديد للكرة المصرية

هنأ وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا بعد تتويجه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيدًا بالأداء والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة.

وأكد درويش أن الحصول على المركز الثالث يمثل خطوة مهمة في إطار إعداد جيل جديد مميز للكرة المصرية، مشيرًا إلى أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا نموذجًا رائعًا من الالتزام والجدية والإصرار حتى الدقيقة الأخيرة من المنافسات.

وجاءت تهنئة عضو مجلس إدارة الاتحاد عقب نجاح منتخب مصر في حصد الميدالية البرونزية بعد فوزه على منتخب المغرب بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي أقيمت على ملعب أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا المغربية.

وسجل محمد السيد "الديزل" الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 33 من الشوط الأول، قبل أن يضيف أحمد بشير الهدف الثاني خلال الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، ليؤكد تفوق المنتخب المصري ويحسم المركز الثالث لصالحه.

وأشار درويش إلى أن المنتخب لا يزال أمامه تحدٍ جديد في كأس العالم للناشئين، مؤكدًا أن ما يقدمه اللاعبون يعد جزءًا من خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منتخبات المراحل السنية المختلفة والارتقاء بمستوى الكرة المصرية مستقبلاً.

كما وجه الشكر إلى هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، تقديرًا للدعم الكبير الذي حظي به المنتخب خلال الفترة الماضية، والذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز القاري.