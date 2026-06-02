تحقق السلطات في ولاية آيوا الأمريكية في حادث إطلاق نار أودى بحياة ستة أشخاص، يعتقد أنهم قتلوا على يد أحد أقاربهم الذي أنهى حياته بنفسه عندما واجهته الشرطة يوم الاثنين.

وقال رئيس شرطة موسكاتين، أنتوني كيس، خلال مؤتمر صحفي، إن الشرطة استُدعيت يوم الاثنين إلى منزل في المدينة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب شرق سيدار رابيدز، حيث عثرت على أربعة أشخاص قتلى إثر تعرضهم لإطلاق نار.

وأضاف كيس أن الضباط عثروا لاحقا على المشتبه به، ريان ويليس ماكفارلاند /52 عاما/، من سكان موسكاتين، على أحد المسارات داخل المدينة.

وقال: "أثناء حديث الشرطة مع ريان ويليس ماكفارلاند، أقدم على إنهاء حياته بنفسه".

وبحسب كيس، عُثر لاحقا على رجلين آخرين يُعتقد أيضا أنهما من أقارب ماكفارلاند مقتولين بالرصاص في موقعين مختلفين داخل المدينة. وأوضح أن أحدهما وُجد في منزله، بينما عُثر على الآخر متوفى داخل مقر تجاري.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن أسماء الضحايا أو أي تفاصيل تتعلق بهم.

وقال كيس: "لا أجد الكلمات المناسبة اليوم لوصف ما حدث، هذا العمل الشرير وما خلفه من أثر على مجتمعنا".

وتواصل شرطة المدينة تحقيقاتها في الحادث، من خلال فحص مواقع الجريمة وإجراء مقابلات مع الشهود. كما دعت أي شخص لديه معلومات إلى التواصل مع وحدة الجرائم الكبرى.

وأكد كيس أن ماكفارلاند كان لديه سجل جنائي، لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأنه.