ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض طالبين لتعاطيهما المواد المخدرة بإحدى المناطق في الفيوم، بعد تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية بتداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعاطي شخصين للمواد المخدرة بإحدى المناطق بالفيوم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو، وتبين أنهما طالبان - مقيمان بالفيوم، وبحوزة أحدهما كمية لمخدر الاستروكس، وبمواجهتهما أقر الأول بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما اعتراف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، وأقر الثاني بتواجده رفقة الأول دون تعاطيه المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.