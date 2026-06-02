كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن القوائم الرسمية للمنتخبات في بطولة كأس العالم المقبلة، 2026 والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وسلط الاتحاد الدولي الضوء على عدد اللاعبين المشاركين للمرة الأولى في تاريخهم بمنافسات كأس العالم، وهو ما يمثل أكثر من ضعف عدد اللاعبين الذين سبق لهم المشاركة من قبل.

ففي الوقت الذي يستعد فيه ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وجييرمو أوتشوا لخوض مشاركتهم السادسة التاريخية في كأس العالم، يستعد 891 لاعبًا لخوض غمار المنافسة للمرة الأولى.

ومن بين هؤلاء اللاعبين الـ891 يدشن 23 لاعبًا في قائمة المنتخب الوطني المصري مشاركتهم الأولى في كأس العالم، من أصل 26 لاعبًا في قائمة الفراعنة، فيما سبق لثلاث لاعبين المشاركة في نسخة 2018، وهم: محمد الشناوي، محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وبشكل عام يشارك 1248 لاعبًا في النسخة الجديدة من كأس العالم، وهو رقم قياسي بفضل زيادة عدد المنتخبات لـ48 منتخبًا، وتقام 104 مباريات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ويعود 357 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم بعد مشاركتهم من قبل في نسخة واحدة على الأقل من البطولة العالمية.

فيما تشهد نسخة العام الحالي مشاركة 22 لاعبًا سبق لهم الفوز بكأس العالم من قبل.