ترامب ينفي توقف المفاوضات ويوجه رسالة جديدة إلى إيران

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما تردد عن توقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «التقارير الإخبارية الكاذبة التي تزعم توقف التواصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام قليلة هي تقارير كاذبة ومضللة».

وأضاف: «المحادثات بيننا مستمرة، بما في ذلك قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، ويوم واحد، واليوم».

وتابع: «لا أحد يعلم إلى أين ستؤول هذه المحادثات، ولكن كما قلت لإيران حان الوقت عاجلا أم آجلا لإبرام اتفاق. لقد استمر هذا الوضع 47 عامًا، ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك».