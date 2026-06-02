شارك المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة لتدوينة نشرها الصحفي السعودي أحمد العياد، والتي تشير إلى تحقيق فيلم "سفن دوجز" أكبر افتتاحية في شباك التذاكر السعودي بـ17.1 مليون ريال سعودي، وتذاكر بلغت 312,542 تذكرة.



وتدور أحداث "سفن دوجز" في إطار من الأكشن والتشويق حول ضابط الإنتربول "خالد العزازي"، الذي يخوض مهمة سرية بالتعاون مع مجرم سابق، لتعقب منظمة إجرامية دولية تُعرف باسم "سفن دوجز"، عبر عدة مدن حول العالم.

وجرى تصوير عدد من مشاهد الفيلم داخل استوديوهات "الحصن Big Time" في الرياض، إلى جانب مواقع أخرى، من بينها بوليفارد سيتي، بمشاركة فريق متخصص في المؤثرات البصرية والمشاهد الخطرة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم عبدالعزيز وأحمد عز، إلى جانب عدد من الفنانين العرب والأجانب، والعمل من إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

كما سجل الفيلم رقمين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، يتعلقان بتنفيذ مشاهد انفجارات سينمائية ضمن أحداث العمل.