القوات المسلحة تفتتح فندقي رأس البر والمشير أحمد بدوي – الأبيض للقوات المسلحة بعد الانتهاء من تطويرهما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، فندقى "رأس البر والمشير أحمد بدوي – الأبيض" للقوات المسلحة بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما، حيث شملت أعمال التطوير جميع المنشآت الخدمية والإدارية لتقديم خدمة متميزة لكل المترددين.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى المنشآت الخدمية والفندقية لتقديم خدمة متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

وخلال المراسم أكد اللواء أح أيمن مصطفى محمـد مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث سلسلة نوادي وفنادق القوات المسلحة بمختلف محافظات الجمهورية بما يمكنها من توفير كل الخدمات المقدمة للزائرين ويعزز من دورها في خدمة المجتمع.

حضر مراسم الافتتاحين الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، واللواء أح محمـد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني واللواء أح حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين