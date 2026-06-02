إيران تعتزم إقامة جنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي مطلع العام الهجري

بعد مرور أكثر من 3 أشهر على مقتل المرشد الأعلى السابق لإيران، علي خامنئي، في غارة جوية إسرائيلية، علق المسئولون للمرة الأولى علنا على خطط دفنه.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب رئيس بلدية طهران، أمين توكلي زاده، قوله اليوم الثلاثاء إنه من المقرر أن تقام الجنازة في بداية شهر محرم. وبناءً على التقويم القمري، فإن المراسم قد تقام في منتصف شهر يونيو الجاري.

وأفادت التقارير بأنه من المقرر إقامة مراسم جنازة رسمية في العاصمة الإيرانية طهران، ومدينة قم المقدسة، ومدينة مشهد مسقط رأس خامنئي.

ومن المقرر أن يُدفن المرشد الأعلى السابق في المركز الديني بمدينة مشهد، وهو حرم الإمام الرضا في مشهد. وفي طهران، تستعد السلطات لتجمعات قد تصل إلى 20 مليون شخص.

وقتل خامنئي في غارة استهدفت مقر إقامته الرسمي في طهران في 28 فبراير الماضي خلال الضربات الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية. وخلفه ابنه مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنا منذ تعيينه في أوائل مارس الماضي. ويعتقد أنه مصاب بجروح خطيرة.

ولم تكن هناك خطط لإقامة مراسم جنازة واسعة النطاق للمرشد الأعلى السابق، ويرجع ذلك جزئيا لأسباب أمنية.

ويسري وقف لإطلاق النار في الصراع منذ أوائل أبريل. ولم تؤد المفاوضات الرامية لحل الصراع إلى تحقيق أي اختراق حتى الآن.