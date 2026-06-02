برلين تطلق اسم مؤسسة إسرائيلية على شارع بالحي الحكومي

تعتزم العاصمة الألمانية برلين، إطلاق اسم مؤسسة "ياد فاشيم" الدولية لإحياء ذكرى المحرقة في القدس على جزء من شارع دوروتين في الحي الحكومي في العاصمة الألمانية برلين.

وذكرت متحدثة باسم حكومة ولاية برلين أن الموعد المستهدف لذلك هو 20 يناير 2027، الذي يوافق الذكرى الخامسة والثمانين لمؤتمر فانزيه.

وكان كبار المسئولين النازيين قد ناقشوا خلال مؤتمر فانزيه عام 1942 الإبادة المنهجية لملايين اليهود في أوروبا. وكان الهدف من الاجتماع، الذي عُقد في فيلا على ضفاف بحيرة فانزيه، تسريع تنفيذ هذه الخطة.

وقال عمدة برلين كاي فيجنر، إن تغيير اسم الشارع سيمنح مؤسسة "ياد فاشيم" موقعا مميزا في قلب الحي الحكومي. وأضاف: "تبعث برلين بذلك رسالة واضحة مفادها أن إحياء ذكرى المحرقة وهذه الجريمة ضد الإنسانية التي ارتُكبت باسم ألمانيا سيبقى جزءا ثابتا لا يتزعزع من تاريخنا".

ورحبت جمعية أصدقاء "ياد فاشيم"، التي تعود إليها مبادرة إطلاق الاسم في برلين، بقرار حكومة الولاية والموعد المعلن. وقال رئيس الجمعية كاي ديكمان إن "الرمزية المرتبطة بهذا التاريخ هائلة، ولم يكن من الممكن اختيار موعد أفضل ليوم تغيير الاسم".

وكان البرلمان الألماني وافق مسبقا على إعادة التسمية بقرار صادر عن مجلس الشيوخ البرلماني.

وقالت رئيسة البرلمان يوليا كلوكنر في هذا السياق: "أسماء الشوارع تشكل ذاكرتنا في الحياة اليومية، ولذلك فإن إطلاق اسم شارع ياد فاشيم يتجاوز بكثير مجرد تغيير اسم شارع".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "ياد فاشيم تمثل على مستوى العالم إحياء ذكرى ضحايا المحرقة والالتزام بعدم السماح بنسيان هذه المأساة التي يصعب تصورها".