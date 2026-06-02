330 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

واصل المستوطنون اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، حيث شهدت اليوم الثلاثاء، اقتحام 330 مستوطنًا ضمن الجولات الصباحية.

وبحسب معطيات مقدسية، فقد اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وفق وكالة سند.

وكان أكثر من 289 مستوطنا قد اقتحموا باحاته أمس الإثنين ونفذوا جولات وطقوسا استفزازية داخل الساحات.

وشملت الاقتحامات الأخيرة مسارات استفزازية وأداء طقوس تلمودية، في سياق محاولات متواصلة لفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

ورافقت شرطة الاحتلال هذه الاقتحامات بتشديد الإجراءات على أبواب المسجد الخارجية، واحتجاز الهويات الشخصية للمصلين الفلسطينيين والتضييق على دخولهم.

وتأتي اقتحامات مطلع شهر يونيو امتدادا لتصعيد واسع شهدته مدينة القدس خلال شهر مايو الماضي، إذ أعلنت محافظة القدس في تقريرها الرسمي أن أكثر من 10 آلاف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر واحد، بالتزامن مع الدفع بـ15 مخططا استيطانيا يستهدف الهوية الديمغرافية والجغرافية للمدينة.

ولم تعد الاقتحامات تقتصر على الجولات داخل الباحات، بل شملت أداء صلوات تلمودية علنية وإنشاد النشيد الإسرائيلي وتنفيذ ما يُعرف بـ"السجود الملحمي"، خاصة في المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة، في مسعى لتثبيت وجود استيطاني دائم داخل المسجد.

في السياق ذاته، حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري من تداعيات مشروع قانون إسرائيلي جديد يهدف إلى شرعنة منع رفع الأذان في المسجد الأقصى، مؤكدا أن الأذان شعيرة إسلامية خالصة ولا يحق للاحتلال التدخل فيها.

وتحظى الاقتحامات المتصاعدة بدعم سياسي من حكومة الاحتلال، وعلى رأسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فيما أشادت منظمات الهيكل، ومنها يشيفات جبل الهيكل، بالتسهيلات التي توفرها السلطات الإسرائيلية للمستوطنين لتكثيف اقتحاماتهم ورفع الأعلام داخل باحات المسجد الأقصى.