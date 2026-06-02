هبوط معظم بورصات الخليج وسط ضبابية محادثات السلام بين أمريكا وإيران

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ أثرت حالة الضبابية المحيطة بمفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران سلبا على الإقبال على المخاطرة.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة على الرغم من تقرير سابق لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية قالت فيه إن طهران علقت المحادثات غير المباشرة مع واشنطن، وفق وكالة رويترز.



وذكر ترامب أمس أيضا أنه تواصل، عبر وسطاء، مع حزب الله اللبناني المدعومة من إيران وحصل على تأكيدات بأن الحزب لن يشن هجوما على إسرائيل.



وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.7 بالمئة، مع تراجع أسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.7 بالمئة.



وفي مقابلة مع "سي.إن.بي.سي"، قال ترامب إن إنهاء المحادثات أمر لا يشغله. لكنه قال لاحقا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن المناقشات مستمرة.

وذكر لشبكة "إي.بي.سي نيوز" أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال أيام.