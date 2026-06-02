وصول الوفود المشاركة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لمقر الخارجية الأمريكية

أفادت قناة الجزيرة الإخبارية، مساء اليوم، بوصول الوفود المشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

ويشارك في هذه الجولة عن لبنان، المبعوث الرئاسي السفير سيمون كرم، والسفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، ونائب السفيرة القنصل وسام بطرس، والملحق العسكري أوليفر حاكمية، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

فيما يشارك عن الجانب الإسرائيلي السفير الإسرائيلي ياخيل لايتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، ورئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي أميشاي ليفين، والملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية إريك بن دوف.

وسبق أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي 3 جولات مباحثات بالعاصمة الأمريكية واشنطن في 14 و23 أبريل الماضي، والأخيرة يومي 14 و15 مايو الجاري.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو.