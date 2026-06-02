ضبط طرفي مشاجرة لخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال في بني سويف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف القبض على طرفي مشاجرة لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال ببني سويف.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة وتراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 مايو الماضي حدثت مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص لهم معلومات جنائية، ربة منزل)، وطرف ثان: (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وربة منزل) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة.

تمكن الأمن من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.