 ضبط طرفي مشاجرة لخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال في بني سويف - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 يونيو 2026 3:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

ضبط طرفي مشاجرة لخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال في بني سويف

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 3:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 3:38 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف القبض على طرفي مشاجرة لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال ببني سويف.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة وتراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 مايو الماضي حدثت مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص لهم معلومات جنائية، ربة منزل)، وطرف ثان: (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وربة منزل) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة.

تمكن الأمن من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك