انضم ألفونسو ديفيز إلى معسكر منتخب كندا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم، وذلك رغم أنه ليس جاهزًا تمامًا للعب.

وتعرض الظهير الأيسر لإصابة في العضلة الخلفية الشهر الماضي في المباراة التي تعادل فيها فريقه بايرن ميونخ 1/1 مع باريس سان جيرمان، والتي خرج على إثرها الفريق الألماني من دوري أبطال أوروبا.

وتواجد ديفيز على مقاعد البدلاء في المباراة الودية التي فاز فيها منتخب كندا على أوزبكستان 2 / صفر صباح اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لخوض المونديال.

وكان قائد منتخب كندا قام بالركض حول الملعب قبل المباراة.

واختير ديفيز، الذي سجل 15 هدفًا دوليًا في 58 مباراة لمنتخب كندا، في قائمة الفريق التي تضم 26 لاعبًا والتي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، ولم يدل بأي تكهنات حول موعد عودته للمشاركة.

ويفتتح منتخب كندا مشواره في كأس العالم يوم 12 يونيو في تورونتو بمواجهة البوسنة والهرسك.