القناة 12 العبرية: ترامب أبلغ نتنياهو بصعوبة الدفاع عن إسرائيل دوليا

كشفت القناة «12» العبرية عن تفاصيل مكالمة هاتفية متوترة جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تباين في الروايات بشأن طبيعة الحوار وما تخلله من انتقادات.

وبحسب مصادر مطلعة في مكتب نتنياهو، ركزت المحادثة على الخلافات المتعلقة بتوصيف التطورات الميدانية في لبنان عبر منشورات الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر ترامب أن بعض التصريحات الإسرائيلية توحي باستمرار العمليات العسكرية بوتيرة واسعة، فيما رأى نتنياهو أن تصريحات ترامب تعطي انطباعًا خاطئًا بتوقف إطلاق النار بشكل كامل، رغم استمرار التهديدات الأمنية من حزب الله.

وأكدت المصادر أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن تبرير الموقف الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي أصبح «أكثر صعوبة»، وأن ذلك ينعكس سلبًا على صورة إسرائيل دوليًا.

وأضافت أن الاتصال انتهى إلى تفاهم يقضي بعدم تنفيذ إسرائيل هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما لم تتعرض لهجوم مباشر داخل أراضيها.

في المقابل، نقل مسئولون أمريكيون للقناة 12 أن المكالمة كانت من أكثر المحادثات حدة بين الجانبين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ونوهوا أن الرئيس الأمريكي أعرب عن غضبه من احتمال توسيع العمليات العسكرية في لبنان، محذرًا من أن استهداف العاصمة اللبنانية سيؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

ووفق الرواية الأمريكية، وجه ترامب انتقادات حادة لنتنياهو خلال الاتصال، معتبرًا أن السياسات الإسرائيلية الحالية تسهم في تراجع التأييد الدولي لإسرائيل.

وبحسب مسئول أمريكي، قال ترامب لنتنياهو: «أنت مجنون تمامًا. لولاي لكنت في السجن. الجميع يكرهك الآن. الجميع يكره إسرائيل بسبب ما يحدث».

وقال مصدر ثانٍ تلقى معلومات محدثة عن المحادثة إن ترامب كان «غاضبًا»، وفي لحظة ما صرخ في وجه نتنياهو: «ماذا تفعل بحق الجحيم؟».